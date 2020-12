Lazio, infortuni Correa e Hoedt (Di domenica 20 dicembre 2020) Non inizia nel migliore dei modi la partita con il Napoli per la Lazio. I biancocelesti, a pochi minuti dal match, hanno infatti perso per infortuni Correa e Acerbi. L’attaccante argentino ha avuto un problema al polpaccio, Acerbi nemmeno era al meglio. Al loro posto in campo dal primo minuto Caicedo e Hoedt. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 20 dicembre 2020) Non inizia nel migliore dei modi la partita con il Napoli per la. I biancocelesti, a pochi minuti dal match, hanno infatti perso pere Acerbi. L’attaccante argentino ha avuto un problema al polpaccio, Acerbi nemmeno era al meglio. Al loro posto in campo dal primo minuto Caicedo e. L'articolo proviene da Italia Sera.

acmrougeetnoir : @davidecalabria2 @acmilan Con la lazio palle cubiche. Dobbiamo sbranarli in barba ad assenze ed infortuni. - LuceRosselli : Un paio di infortuni per la Lazio quando gioca contro il Napoli sono obbligatori. #LazioNapoli - italiaserait : Lazio, infortuni Correa e Hoedt - RealPeppemino : curpa da camorra e de maradona anche per gli infortuni della Lazio! - marcomempi : Penso che la gestione degli infortuni sia imbarazzante. Se acerbi non stava bene non doveva neanche fare il riscald… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio infortuni Lazio, infortuni Correa e Hoedt Italia Sera Dubbio Tonali, Krunic unico centrocampista | Tre opzioni per Pioli

Con Bennacer e Kessiè out, e con Tonali in dubbio, chi potrà giocare nel centrocampo rossonero in Milan-Lazio?

Infortunio Correa, Sky: “Altro stop al polpaccio, la scelta dello staff della Lazio…”

Secondo Sky Sport, il Tucu Joaquin Correa si è fermato per un nuovo infortunio al polpaccio che lo ha condizionato durante la preparazione di Lazio-Napoli. L’argentino da giorni conviveva con problemi ...

Con Bennacer e Kessiè out, e con Tonali in dubbio, chi potrà giocare nel centrocampo rossonero in Milan-Lazio?Secondo Sky Sport, il Tucu Joaquin Correa si è fermato per un nuovo infortunio al polpaccio che lo ha condizionato durante la preparazione di Lazio-Napoli. L’argentino da giorni conviveva con problemi ...