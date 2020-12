Inter, Ausilio: «Non regaleremo Nainggolan. Gomez? Problema dell’Atalanta» (Di domenica 20 dicembre 2020) Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro lo Spezia. Nainggolan – «Con lui abbiamo parlato, anche di recente. Al di là di qualche infortunio, il ragazzo è stato un professionista esemplare. Sta bene. Abbiamo cercato di capire quali siano le sue esigenze, normale voglia trovare più spazio. Noi non regaliamo niente a nessuno, ma se potremo accontentarlo lo faremo». MASSARA – «Lo saluto, lui è uno dei più bravi. Serio e competente.. C’è amicizia, ma parliamo poco di mercato, tra Inter e Milan si può far poco, ci abbiamo provato in passato. Se mi piacerebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro lo Spezia.– «Con lui abbiamo parlato, anche di recente. Al di là di qualche infortunio, il ragazzo è stato un professionista esemplare. Sta bene. Abbiamo cercato di capire quali siano le sue esigenze, normale voglia trovare più spazio. Noi non regaliamo niente a nessuno, ma se potremo accontentarlo lo faremo». MASSARA – «Lo saluto, lui è uno dei più bravi. Serio e competente.. C’è amicizia, ma parliamo poco di mercato, trae Milan si può far poco, ci abbiamo provato in passato. Se mi piacerebbe ...

BombeDiVlad : ?? Piero #Ausilio ai microfoni di #SkySport ?? 'Chi vorrei prendere dal #Milan? Massara lo sa' #LBDV #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : Ausilio: 'Nainggolan? Normale voglia giocare, ma non si regala. E Gomez...': Ausilio: 'Nainggolan? Normale voglia g… - calciomercatoit : ??? #Inter, #Ausilio ha parlato di #Gomez e #Nainggolan prima dello #Spezia ?? #CMITmercato - interliveit : ??#InterSpezia | #Ausilio: '#Nainggolan vuole più spazio, però non faremo regali a nessuno. #Gomez ci piace ma…”. P… - it_inter : #Ausilio non si sbilancia su #Gomez: 'È un buon giocatore ed è stimato da tutti nel mondo del calcio' -