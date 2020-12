Incredibile Casertana-Viterbese, caos Covid: 'In campo in 9 e con la febbre' (Di domenica 20 dicembre 2020) iniziato con un ritardo di oltre un'ora il match di Serie C (girone C) tra Casertana e Viterbese . La partita doveva cominciare, allo stadio Pinto di Caserta, alle 17.30 . La Casertana ha 15 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 dicembre 2020) iniziato con un ritardo di oltre un'ora il match di Serie C (girone C) tra. La partita doveva cominciare, allo stadio Pinto di Caserta, alle 17.30 . Laha 15 ...

