Harry e William, la rinconciliazione è imminente? (Di domenica 20 dicembre 2020) La riconciliazione tra i principi Harry e William d’Inghilterra «è imminente». Ne è convinta l’esperta reale Katie Nicholl, che all’edizione americana di Vanity Fair ha spiegato: «I due fratelli stanno facendo di tutto per riparare la loro relazione e dimenticare le tensioni del passato». Secondo Nicholl, i nipoti di Elisabetta II sono regolarmente in contatto. E di sicuro «a Natale si faranno gli auguri in videochiamata». Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) La riconciliazione tra i principi Harry e William d’Inghilterra «è imminente». Ne è convinta l’esperta reale Katie Nicholl, che all’edizione americana di Vanity Fair ha spiegato: «I due fratelli stanno facendo di tutto per riparare la loro relazione e dimenticare le tensioni del passato». Secondo Nicholl, i nipoti di Elisabetta II sono regolarmente in contatto. E di sicuro «a Natale si faranno gli auguri in videochiamata».

