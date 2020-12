Governo, Rosato (Iv): “Non c’è più fiducia tra Conte e la maggioranza” (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – “Ad oggi non c’e’ piu’ la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata. Bisogna ricostruirla”. Cosi’ Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore Italia Viva a Sky. “Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo e’ finito”, aggiunge. Leggi su dire (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – “Ad oggi non c’e’ piu’ la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata. Bisogna ricostruirla”. Cosi’ Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore Italia Viva a Sky. “Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo e’ finito”, aggiunge.

Lapidario il coordinatore di Italia viva: "Ad oggi non c'è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l'ha sciupata"

