Ema Stokholma il racconto terribile a Verissimo:" Voleva che mi buttassi" (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella giornata di ieri abbiamo ascoltato il racconto terribile di Ema Stokholma riguardo la sua infanzia nel programma Verissimo. La conduttrice e modella francese con cittadinanza italiana è stata ospite di Nadia Toffanin, la quale è rimasta sotto choc nell'ascoltare le sue parole. Così tanto dure che l'hanno commossa e anche se impossibilitata nell'avvicinarsi, si è stretta al suo dolore. Ema ha così raccontato di non aver vissuto una vita facile a causa della madre, la quale non aveva degli atteggiamenti molto amorevoli. Probabilmente non ha mai ricevuto l'aiuto che la società avrebbe dovuto darle e il dolore, lo stress e l'abbandono hanno fatto sì che in lei mancasse quel senso materno che ogni mamma dovrebbe avere. Ad oggi però, in cuor suo, ha perdonato la madre, anche se ciò che le è accaduto l'ha segnata molto.

