Dl Natale: spostamenti, seconde case, visite a parenti e amici. Le regole definitive (Di domenica 20 dicembre 2020) Ieri il Governo ha chiarito una serie di misure contenute nel Decreto Natale, dopo la confusione che si era generata per le diverse interpretazioni date ad alcune norme. L'esecutivo ha spiegato innanzitutto che durante il periodo delle restrizioni, dal 24 dicembre al 6 gennaio, sarà sempre possibile raggiungere le seconde case all'interno della regione, in due e eventualmente anche con i minori di 14 anni. Vediamo tutti gli altri chiarimenti e le regole quindi in vigore dalla Vigilia di Natale. Zona rossa e arancione: quando Il Dl di Natale riguarderà il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il compromesso raggiunto dal governo prevede che si applichino a livello nazionale le regole della "zona rossa" nei giorni festivi e prefestivi e della "zona arancione" nei giorni ...

