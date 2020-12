Dl Natale | multe fino a mille euro Ma non è obbligatorio dire da si va

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 20 dicembre 2020) Luca Sablone Ecco la guida per non violare le restrizioni e quindi per evitare di pagare sanzioni. Visite ai parenti, pranzi da amici, spostamenti e Santa Messa: cosa si può e non si può fare Non mancano i soliti dubbi e le classiche incertezze per i Dpcm partoriti da Giuseppe Conte per limitare le libertà degli italiani. Il governo ha deciso di sposare la linea dura e quindi di far trascorrere al nostro Paese una distanza senza concedere particolari e significative deroghe. Lo "spezzatino" di colori sfumerà l'Italia dal rosso (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) all'arancione. Il divieto di uscire dalla propria Regione vale comunque per tutto il periodo, quindi dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Fondamentalmente rimangono quattro ...