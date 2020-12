Decreto Natale | l’idea perfetta per non lasciare da soli i nonni

Leggi su altranotizia

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non sarà il classico, ma almeno con questa idea si potrà fare compagnia aie non lasciarliin questi giorni così importanti per loro Come nonnonostante i divietiCon il nuovodi, Giuseppe Conte ha fatto sapere a tutta l’Italia che saranno vietati i cenoni e i pranzi con tavolate infinite. Insomma, per quest’anno, dovremo rinunciare al classico. Non ci sarà quella tavola infinita di persone e pietanze. Dovremo farne a meno per salvaguardare la nostra salute e la nostra vita. Purtroppo, il Covid non si lascia abbattere molto facilmente, come ha sottolineato anche il Premier Giuseppe Conte. Per questo, bisogna ancora tenere alta la guardia e non farsi ...