Cyberpunk 2077: ecco la mod per la visuale in terza persona! (Di domenica 20 dicembre 2020) Il controverso Cyberpunk 2077 si mostra in una nuova veste grazie alla mod di un utente che permette la visualizzazione in terza persona Come probabilmente saprete, uno degli aspetti principali di Cyberpunk 2077 è la possibilità di personalizzare il personaggio del giocatore V in dozzine di modi diversi, dai vestiti alle acconciature ai tratti del viso e le mod cibernetiche. Tuttavia, i giocatori non hanno molti momenti per apprezzare i loro design unici con il gioco bloccato con la visuale in prima persona per la maggior parte del gameplay. Ora però una nuova mod di Cyberpunk 2077 per la visuale in terza persona ha reso la personalizzazione più evidente.

