Chi ha paura di Mario Draghi (tutti). Il commento di Giuliani (Di domenica 20 dicembre 2020) Chi ha paura di Mario Draghi? tutti. Nei palazzi della politica, si intende. Parliamo di un alieno, del resto. Impossibile definire in altro modo un supertecnico, che ha dimostrato con i fatti – e che fatti! – di conoscere perfettamente il senso della propria missione, senza mai confonderlo con gli interessi di una sola parte. Una realtà ignota alla nostra classe politica, grandemente impegnata in queste ore in un lunare dibattito sul rimpasto, mentre il Paese è allo snodo più delicato dei suoi ultimi quarant’anni. Interessa solo a loro, ma non se ne accorgono o semplicemente non gli interessa. Pretendere da protagonisti di tal fatta il riconoscimento (reale, non a chiacchiere pelose) di un Mario Draghi risulta complesso. Che l’ex presidente della Bce costituisca la riserva strategica ... Leggi su formiche (Di domenica 20 dicembre 2020) Chi hadi. Nei palazzi della politica, si intende. Parliamo di un alieno, del resto. Impossibile definire in altro modo un supertecnico, che ha dimostrato con i fatti – e che fatti! – di conoscere perfettamente il senso della propria missione, senza mai confonderlo con gli interessi di una sola parte. Una realtà ignota alla nostra classe politica, grandemente impegnata in queste ore in un lunare dibattito sul rimpasto, mentre il Paese è allo snodo più delicato dei suoi ultimi quarant’anni. Interessa solo a loro, ma non se ne accorgono o semplicemente non gli interessa. Pretendere da protagonisti di tal fatta il riconoscimento (reale, non a chiacchiere pelose) di unrisulta complesso. Che l’ex presidente della Bce costituisca la riserva strategica ...

myrtamerlino : Oggi a #LAriadiDomenica racconteremo l'Italia che si prepara al #Natale, seguendo il grande esodo di chi non rinunc… - stanzaselvaggia : Zaia: “La gente non ha più paura di morire”. E Zaia ha paura di scontentare chi ha paura di non fatturare. Raccontiamole tutte, le paure. - chetempochefa : “C’è chi ha paura di vaccinarsi, ma penso che dovrebbero temere più la malattia che il vaccino. Lo dicono i numeri:… - formichenews : Chi ha paura di Mario Draghi (tutti). Il commento di @fulviogiuliani ?? - DanielaComaschi : RT @ferrarisergio4: in questi giorni,più di prima è cresciuta la violenza sulle donne,mai bisogna dimenticare chi è sola e deve vivere acca… -