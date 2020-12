Casertana: “In campo con giocatori febbricitanti”. Arriva la Asl (Di domenica 20 dicembre 2020) Nemmeno 11 giocatori da schierare e alcuni di quelli a disposizione “febbricitanti”. In sintesi: “Un pericolo per se stessi e per gli altri”. E’ la situazione che ha denunciato la Casertana, club della Serie C attualmente alle prese con diversi casi di Covid, e che ha spinto la Asl a intervenire prima del fischio d’inizio del match con la Viterbese, ora posticipato. “Sono stati giorni difficili, carichi di paura e preoccupazione per tutti i tesserati della Casertana FC nonché per le proprie famiglie. Un gruppo di lavoro falcidiato e decimato da un virus pericoloso e subdolo. Ben 15 posiviti al Covid-19. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio ad un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, a poche ore dal calcio d’inizio del match valevole ... Leggi su funweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Nemmeno 11da schierare e alcuni di quelli a disposizione “”. In sintesi: “Un pericolo per se stessi e per gli altri”. E’ la situazione che ha denunciato la, club della Serie C attualmente alle prese con diversi casi di Covid, e che ha spinto la Asl a intervenire prima del fischio d’inizio del match con la Viterbese, ora posticipato. “Sono stati giorni difficili, carichi di paura e preoccupazione per tutti i tesserati dellaFC nonché per le proprie famiglie. Un gruppo di lavoro falcidiato e decimato da un virus pericoloso e subdolo. Ben 15 posiviti al Covid-19. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio ad un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, a poche ore dal calcio d’inizio del match valevole ...

