Al via la campagna vaccinale con il siero di Moderna | a partire dal 21 Dicembre

In Usa, parte la somministrazione del vaccino messo a punto dalla società Moderna. Alcune difficoltà nella spedizione nei vari stati Usa: via libera al vaccino Moderna. Dal 21 Dicembre parte la vaccinazione su Notizie.it.

Negli Usa pronta a partire la campagna vaccinale con il siero di Moderna. Più semplice la spedizione e la conservazione rispetto al vaccino Pfizer ...

Manovra,via a risorse per piano vaccini

7.00 Manovra,via a risorse per piano vaccini La commissione Bilancio ... per le ope- razioni di somministrazione del vaccino anti-Covid. Previsto che alla campagna vaccinale partecipino anche medici ...

