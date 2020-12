Spezia | Italiano | “L’Inter è una montagna dura da scalare Servirà grande sacrificio”

(Di sabato 19 dicembre 2020) Lodi Vincenzoè atteso da un duro esame, infatti domani pomeriggio i liguri saranno ospiti dell'Inter, a caccia di una vittoria che potrebbe proiettarla in vetta di Serie A: "I nerazzurri sono una squadra fatta da grandissimi campioni - dichiara il mister dellonella conferenza della vigilia -, ci attende una partita di grandissimo. Siamo chiamati a dare qualcosa in più in entrambe le fasi perchè l'Inter è una tra le squadre più forti d'Europa, serviranno tutte le nostre forze. I meneghini rappresentano unadifficile da, ogni giocatore dovrà tirare fuori qualcosa in più" - conclude- .caption id="attachment 1064423" align="alignnone" width="2424", ...

Poi un quarto di finale di Coppa Italia nel 1937 – ancora una vittoria 7-1 per l ... Lautaro Martinez. All. Conte. Lo Spezia ha 12 punti in classifica e arriva dal pareggio con il Bologna (2-2). Non ...I nerazzurri, reduci da cinque vittorie di fila in campionato, ospitano al Meazza la formazione ligure e fanno il tifo per il Sassuolo impegnato contro il ...