Prandelli | “Dopo le due ultime prestazioni non sono preoccupato Una settimana fa lo ero”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del momento della sua squadra, Dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona: "Non c'è stato un passo indietro, ho visto una squadra solida contro di noi: il Verona gioca insieme da tanto, e all'ultimo avremmo anche potuto vincerla. I tifosi sono stati strepitosi anche stavolta. Preoccupazione? Forse fino ad una settimana fa, adesso no, non Dopo queste due partite. Quando riusciremo a vincere i problemi spariranno. Non commento mai l'arbitraggio. La mia ammonizione? Posso dire che ho tenuto sempre un atteggiamento positivo, poi ci può stare. Tante volte quel pizzico di fortuna che ci servirebbe rimane da un'altra parte, ma io continuo a crederci".

