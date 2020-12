Pescara-Monza 3-2 | Brocchi: “Questa è la Serie B” (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristian Brocchi ha dimostrato tutta la sua delusione nel post partita di Pescara-Monza: “Quell’ultima palla andava gestita diversamente”. Non può sicuramente essere felice Cristian Brocchi. Il suo Monza ha dimostrato carattere, soprattutto dopo il 2-1 subito, rimanendo anche in 10. Ecco le sue parole nel post match: “Quel gol al 90? ha rovinato tutto. Abbiamo L'articolo Pescara-Monza 3-2 Brocchi: “Questa è la Serie B” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristianha dimostrato tutta la sua delusione nel post partita di: “Quell’ultima palla andava gestita diversamente”. Non può sicuramente essere felice Cristian. Il suoha dimostrato carattere, soprattutto dopo il 2-1 subito, rimanendo anche in 10. Ecco le sue parole nel post match: “Quel gol al 90? ha rovinato tutto. Abbiamo L'articolo3-2: “è laB” proviene da www.meteoweek.com.

clikservernet : Serie B, al Monza non basta Bettella: il Pescara la spunta al 90' con Bocchetti - Noovyis : (Serie B, al Monza non basta Bettella: il Pescara la spunta al 90' con Bocchetti) Playhitmusic - - AbruzzoBlog : Pescara-Monza 3-2: biancazzurri eroici, lo squadrone brianzolo battuto con un grande cuore - Sheva0007 : RT @gippu1: Il Pescara ha battuto il #Monza 3-2 con un gol al 90' di Salvatore #Bocchetti (eccolo qui in una foto del gennaio 2015, tra i p… - tuttopescara1 : Pescara-Monza, Sebastiani: 'Sarebbe stata una beffa non vincere questa partita' -