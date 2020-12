Natale | 3 temi per il desktop di Windows 10

Leggi su windowsinsiders

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il giorno disi sta avvicinando e in questo articolo vedremo 3per “addobbare” ildi10. 1. Warm Winter Nights Descrizione: Confortevoli casette di legno illuminano innevati panorami notturni in questo set di 18 immagini gratuite per idi10. Link download: Warm Winter Nights 2. Ninja Cat Holiday Escape Descrizione: Ovunque vada, Ninja Cat sa come divertirsi, anche se si tratta di sfuggire a un feroce Yeti. In questa serie lo vedrai in molte situazioni avventurose, ad esempio in motoslitta alla luce dell’aurora boreale o in monster truck nell’outback australiano. Questo tema digratuito include 14 immagini più un extra con tipiche fantasie di maglioni invernali. Link download: Ninja Cat Holiday Escape 3. Winter ...