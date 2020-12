Lockdown a singhiozzo a Natale e Capodanno: il governo vara nuove misure (Di sabato 19 dicembre 2020) Un decreto per evitare un’impennata del contagio a Natale 2020. Il premier Giuseppe Conte illustra le misure che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, trasformeranno l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni, il Paese diventerà in zona arancione. “Il virus continua a circolare dappertutto, si lascia piegare ma non sconfiggere. I nostri esperti temono che la curva possa subire un’impennata nel periodo natalizio, il Cts ha espresso forte preoccupazione. Dobbiamo intervenire, e non è una decisione facile, per rafforzare le misure necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività a gennaio”, dice il presidente del Consiglio nella conferenza stampa che va in scena poco prima delle 22. Non un Dpcm, strumento usato più volte nei mesi dell’emergenza, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Un decreto per evitare un’impennata del contagio a2020. Il premier Giuseppe Conte illustra leche, dal 24 dicembre al 6 gennaio, trasformeranno l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni, il Paese diventerà in zona arancione. “Il virus continua a circolare dappertutto, si lascia piegare ma non sconfiggere. I nostri esperti temono che la curva possa subire un’impennata nel periodo natalizio, il Cts ha espresso forte preoccupazione. Dobbiamo intervenire, e non è una decisione facile, per rafforzare lenecessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività a gennaio”, dice il presidente del Consiglio nella conferenza stampa che va in scena poco prima delle 22. Non un Dpcm, strumento usato più volte nei mesi dell’emergenza, ma ...

rosatoeu : Feste in zona rossa: divieti, chiusure e pochi a tavola. Le regole di Natale e Capodanno. L'Italia per le feste di… - zazoomblog : Conte e il lockdown “a singhiozzo” nel mirino della rete - #Conte #lockdown #singhiozzo” #mirino… - petronillarusso : RT @senzasinistra: @Topking581 La linea dura l’hanno adottata in germania dove fanno lockdown totale dal 16 dic a 10 gennaio. Noi domani e… - senzasinistra : @Topking581 La linea dura l’hanno adottata in germania dove fanno lockdown totale dal 16 dic a 10 gennaio. Noi doma… - senzasinistra : @maxdantoni Tu cosa proporresti in alternativa? Finora solo lockdown ( fatti bene non come questo a singhiozzo) han… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown singhiozzo Decreto Natale approvato, lockdown a singhiozzo laredazione.eu Trasporti a Bergamo, per gli studenti 200 corse in più con gli autobus a noleggio

Vertice in prefettura sulla riapertura delle scuole dopo le vacanze. Due orari di ingresso e quattro d’uscita. Oltre mille corse aggiuntive, una quota chiedendo i mezzi ai privati. Grassi (Tpl): «Cont ...

Bimbo ucciso da cane: esperto cinofilo, mai lasciarli soli coi bambini

E' l'ora della responsabilità, non delle recriminazioni. L'Italia per le feste di Natale sarà rossa dalla vigilia fino alla Befana: un lockdown a singhiozzo... Il Covid ha causato una crisi economica ...

Vertice in prefettura sulla riapertura delle scuole dopo le vacanze. Due orari di ingresso e quattro d’uscita. Oltre mille corse aggiuntive, una quota chiedendo i mezzi ai privati. Grassi (Tpl): «Cont ...E' l'ora della responsabilità, non delle recriminazioni. L'Italia per le feste di Natale sarà rossa dalla vigilia fino alla Befana: un lockdown a singhiozzo... Il Covid ha causato una crisi economica ...