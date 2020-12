LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde vicino alla vittoria, Paris a 1?52 (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 10.30 12.33 Dopo i primi 20 è in testa il norvegese Kilde con 0.22 sul sorprendente americano Cochran-Siegle e 0.54 sullo svizzero Beat Feuz. 12° Paris a 1?52: l’azzurro ha fatto veramente fatica nelle curve, segno che dal punto di vista tecnico è distante dai giorni migliori. Serviranno tempo e pazienza, ma tornerà il Paris che conoscevamo. 19° e penultimo Innerhofer a 2?14. 12.32 Lontano dagli antichi fasti il francese Theaux, 18° a 2?08. 12.31 Il francese Clarey non brilla ed è 13° a 1?65. 12.30 Kilde, in caso di vittoria, volerebbe in testa alla classifica generale con 335 punti. 12.28 Innerhofer ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 10.30 12.33 Dopo i primi 20 è in testa il norvegesecon 0.22 sul sorprendente americano Cochran-Siegle e 0.54 sullo svizzero Beat Feuz. 12°a 1?52: l’azzurro ha fatto veramente fatica nelle curve, segno che dal punto di vista tecnico è distante dai giorni migliori. Serviranno tempo e pazienza, ma tornerà ilche conoscevamo. 19° e penultimo Innerhofer a 2?14. 12.32 Lontano dagli antichi fasti il francese Theaux, 18° a 2?08. 12.31 Il francese Clarey non brilla ed è 13° a 1?65. 12.30, in caso di, volerebbe in testaclassifica generale con 335 punti. 12.28 Innerhofer ...

