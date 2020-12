LIVE – Catanzaro-Juve Stabia 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 19 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Catanzaro-Juve Stabia, match valido per la sedicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque gare, hanno scalato molte posizioni in classifica e ora puntano al terzo posto presidiato dal Teramo; mentre i campani, dopo il successo nello scorso turno, sono alla ricerca di conferma per mantenere un piazzamento in zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 19 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Catanzaro: Branduani; Pinna, Fazio, Riccardi; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Evacuo, Di Massimo. Allenatore: Calabro Juve ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladi, match valido per la sedicesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque gare, hanno scalato molte posizioni in classifica e ora puntano al terzo posto presidiato dal Teramo; mentre i campani, dopo il successo nello scorso turno, sono alla ricerca di conferma per mantenere un piazzamento in zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 19 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Branduani; Pinna, Fazio, Riccardi; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Evacuo, Di Massimo. Allenatore: Calabro...

Calciodiretta24 : Catanzaro – Juve Stabia: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Catanzaro – Juve Stabia: diretta live, risultato in tempo reale - CryAntonino : RT @emergency_live: COVID-19, paziente in gravi condizioni da Vasto a Catanzaro con ambulanza 118 di Abruzzo Soccorso e C-130J dell'Aeronau… - CryAntonino : COVID-19, paziente in gravi condizioni da Vasto a Catanzaro con ambulanza #118AbruzzoSoccorso e C-130J dell'… - emergency_live : COVID-19, paziente in gravi condizioni da Vasto a Catanzaro con ambulanza 118 di Abruzzo Soccorso e C-130J dell'Aer… -