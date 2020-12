Juventus | c’è un flop a centrocampo | Pirlo pronto a rilanciarlo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 19 dicembre 2020)– Non c’è Dybala nell’elenco dei convocati e anche questo sembra spianare la strada alla possibilità che Dejan Kulusevski possa essere tra gli undici titolari che affronteranno i ducali. Un match sicuramente speciale per lo svedese, che torna in quello che è stato il “suo” stadio. Lo scorso anno è stato uno dei trascinatori del Parma verso la meritatissima salvezza. Esembra intenzionato a concedergli una chance dopo tre esclusioni consecutive e solo spiccioli di match giocati.rilancia Kulusevski La posizione in campo di Dejan Kulusevski ancora non è nota, ma come sottolinea anche Il Corriere dello Sport sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che lo svedese questa sera sarà titolare. Potrebbe giocare come esterno destro offensivo con licenza di accentrarsi, ma anche come trequartista ...