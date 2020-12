Incendio in una terapia intensiva anti-Covid in Turchia: almeno 8 i morti (Di sabato 19 dicembre 2020) Tragedia in Turchia, dove almeno otto persone hanno perso la vita a causa di un Incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale privato della provincia di Gaziantep, nella zona ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Tragedia in, doveotto persone hanno perso la vita a causa di unscoppiato nel reparto didi un ospedale privato della provincia di Gaziantep, nella zona ...

emergenzavvf : Brucia l'isolamento in fibra di legno di un'abitazione a Camisano Vicentino: i #vigilidelfuoco scovano con la termo… - altomolisenet : Incendio distrugge una baracca, VVF recuperano prontamente bombole di propano - CiaoKarol : ++ Turchia sotto choc. Incendio in ospedale nel reparto Covid: 8 le vittime ++ UNA PREGHIERA PER QUESTA TRAGEDIA.… - rosamila0041 : @27Giorgia @cherof0bia I FATTI sono chiarissimi e già lo erano nel 2011: Manuel ha attirato in una trappola Valent… - romasulweb : Incendio sulla Salaria: fiamme in una autorimesssa, alta colonna di fumo nel cielo -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una Incendio sulla Salaria: fiamme in una autorimesssa, alta colonna di fumo nel cielo RomaToday Genova, incendio in casa vuota: un cane salvato dalle fiamme dalla polizia

L'intervento a Begato in una casa che risultava ufficialmente vuota, due persone sono rientrate nell'appartamento e sono state denunciate ...

Poliziotti salvano cane da un incendio e denunciano il proprietario e un amico

Genova. I poliziotti delle volanti sono intervenuti ieri pomeriggio per la segnalazione di un incendio in un abitazione di via Brocchi. L’appartamento, di proprietà di arte, avrebbe dovuto essere vuot ...

L'intervento a Begato in una casa che risultava ufficialmente vuota, due persone sono rientrate nell'appartamento e sono state denunciate ...Genova. I poliziotti delle volanti sono intervenuti ieri pomeriggio per la segnalazione di un incendio in un abitazione di via Brocchi. L’appartamento, di proprietà di arte, avrebbe dovuto essere vuot ...