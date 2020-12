I nuovi contagi in Lombardia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Regioneha comunicato il bilancio deicasi positivi di coronavirus registratisi sabato 19 dicembre 2020. Coronavirus in: 1944casi positivi e 12 morti in più su Notizie.it.

reportrai3 : Chi doveva realizzare un vero e proprio piano di sorveglianza per monitorare, tracciare e isolare i nuovi contagi?… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 17.572 nuovi contagi (con quasi 200mila tamponi) e altri 680 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 12.030 nuovi contagi e 491 decessi - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 16.308 nuovi contagi (con oltre 176mila) e altri 553 morti - cschannel_news : Coronavirus in Calabria, 207 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Oggi sette decessi -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi contagi

COVID LAZIO – Questo pomeriggio la Regione ha diramato il bollettino relativo ai contagi da Covid 19 Leggi anche:COVID LAZIO - Contagi e decessi in aumentoCOVID LAZIO - In calo contagi e ricoveri OGG ...Perugia, 19 dicembre 2020 - Sono 219 i nuovi contagi al covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su oltre 5.000 tamponi (5.158), con un tasso di positività al 4,24% che continua quindi a ...