Diritti umani e democrazia Cosa non va nell’accordo Ue-Cina

(Di sabato 19 dicembre 2020) Era nell’aria, come un cattivo presagio, l’accelerata finale della Germania sull’Accordo globale sugli investimenti (Cai) tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese. Appena una settimana fa il ministero degli Esteri tedesco rassicurava gli attivisti per iche i punti di discordia erano ancora troppi. Ma la cancelliera Angela Merkel ha lanciato un ultimo tour de force prima di concludere la sua ultima stagione alla presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Così, dopo l’affermazione da parte della Commissione europea che l’accordo sul tavolo è as good as it gets e una ritrovata alleanza franco-tedesca sulla questione, giovedì pomeriggio sono partite le telefonate per le capitali europei a sondare le disponibilità a sottoscrivere l’accordo, seguite da una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri ...