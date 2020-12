Covid: morto Erminio 'Pepe' Salvaderi, fondatore dei Dik Dik (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Addio a Erminio 'Pepe' Salvaderi, colonna dello storico complesso beat italiano dei Dik Dik. L'ultimo saluto dei compagni di band Lallo e Petruccio in un post sulla pagina ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Addio a, colonna dello storico complesso beat italiano dei Dik Dik. L'ultimo saluto dei compagni di band Lallo e Petruccio in un post sulla pagina ...

«I Dik Dik furono quelli che portarono il nastrino dei Decibel alla nostra prima casa discografica. Registrammo il primo album con Pepe Salvaderi sempre presente in studio, ...

Addio a Erminio "Pepe Salvaderi", colonna dello storico complesso beat italiano, i Dik Dik. L'ultimo saluto dei compagni di band Lallo e Petruccio in un post sulla pagina ...

