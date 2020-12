Christmas Race 2020: orari regate 20 dicembre, tv, programma, streaming (Di sabato 19 dicembre 2020) Al termine di un emozionante doppio round robin alle America’s Cup World Series 2020 è giunto il momento di guardare alla Christmas Race 2020, atto finale della manifestazione. Il Emirates Team New Zealand ha chiuso in prima posizione con uno score di 5/1 e quindi sfiderà nella prima semifinale i britannici di Team Ineos UK che non hanno ottenuto nessuna vittoria e quindi hanno concluso come fanalino di coda. Nella seconda semifinale, invece, si sfideranno American Magic (4/2) e Luna Rossa Prada Pirelli (3/3). Il programma di domani, domenica 20 dicembre, si aprirà alle ore 3.12 con la regata Emirates Team New Zealand-Team Ineos UK, mentre alle ore 3.50 circa in acqua Luna Rossa Prada Pirelli –American Magic. Alle ore 4.40 italiane la sfida per il 3° posto tra le due perdenti delle ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Al termine di un emozionante doppio round robin alle America’s Cup World Seriesè giunto il momento di guardare alla, atto finale della manifestazione. Il Emirates Team New Zealand ha chiuso in prima posizione con uno score di 5/1 e quindi sfiderà nella prima semifinale i britannici di Team Ineos UK che non hanno ottenuto nessuna vittoria e quindi hanno concluso come fanalino di coda. Nella seconda semifinale, invece, si sfideranno American Magic (4/2) e Luna Rossa Prada Pirelli (3/3). Ildi domani, domenica 20, si aprirà alle ore 3.12 con la regata Emirates Team New Zealand-Team Ineos UK, mentre alle ore 3.50 circa in acqua Luna Rossa Prada Pirelli –American Magic. Alle ore 4.40 italiane la sfida per il 3° posto tra le due perdenti delle ...

fraywood : ancora non hanno finito di progettare mia madre e mio fratello starring in the new mission impossibile: christmas race - farevelanet : America's Cup Christmas Race - Commento in diretta primo giorno - velista87 : intanto si scommette I Kiwi pagati $ 1,45 per vincere la Christmas Race di domenica, con la loro più vicina rival… - infoitsport : Christmas Race: tra spionaggio e soluzioni nascoste. Test per Luna Rossa verso l'America's Cup - zazoomblog : Christmas Race: tra spionaggio e soluzioni nascoste. Test per Luna Rossa verso l’America’s Cup - #Christmas #Race:… -

Ultime Notizie dalla rete : Christmas Race Christmas Race: tra spionaggio e soluzioni nascoste. Test per Luna Rossa verso l'America's Cup OA Sport Prada America's Cup World Series - Race Report Day 3

Si delinea così il tabellone della PRADA Christmas Race di domani che vedrà i neozelandesi contro Ineos Team UK e gli americani di American Magic contro Luna Rossa Prada Pirelli, sfidarsi per accedere ...

Christmas Race 2020: orari regate 20 dicembre, tv, programma, streaming

Al termine di un emozionante doppio round robin alle America’s Cup World Series 2020 è giunto il momento di guardare alla Christmas Race 2020, atto finale della manifestazione. Il Emirates Team New Ze ...

Si delinea così il tabellone della PRADA Christmas Race di domani che vedrà i neozelandesi contro Ineos Team UK e gli americani di American Magic contro Luna Rossa Prada Pirelli, sfidarsi per accedere ...Al termine di un emozionante doppio round robin alle America’s Cup World Series 2020 è giunto il momento di guardare alla Christmas Race 2020, atto finale della manifestazione. Il Emirates Team New Ze ...