Ansa – Esame Suarez | il centravanti | “Sapevo i contenuti della prova”

Luis Suarez, come riportato dall'Ansa, avrebbe ammesso di essere a conoscenza dei contenuti dell'Esame previsto il 17 settembre per il passaporto italiano. Il centravanti è stato ascoltato dai magistrati di Perugia che stanno indagando sull'Esame "farsa" programmato per permettergli il trasferimento alla Juventus. L'ex Barcellona, poi trasferitosi all'Atletico Madrid, tramite il colloquio avvenuto in conferenza, in presenza di un interprete ha rivelato di aver ricevuto anticipatamente le risposte previste dall'Esame. Un'ammissione che si aggiunge al materiale già a disposizione delle indagini guidate da Raffaele Cantone.

Ecco le ultime sul caso Si ingrossa il caso Suarez relativo all'esame di italiano sostenuto dal centravanti uruguaiano a Perugia per ottenere la cittadinanza che ha prodotto anche un avviso di

