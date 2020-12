Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano emergenza coronavirus in primo piano Auspico che i segnali di speranza che giungono Sul fronte dei vaccini ci possano presto consentire di superare le difficoltà attualmente esistenti per tornare a incontri in presenza di lo dice il presidente Sergio Mattarella al corpo diplomatico il capo dello Stato ha sottolineato che è imperativo comune arginare tutte le conseguenze della pandemia non soltanto sul piano sanitario perché ne va il dente alle disuguaglianze programmaticamente a tutte le tensioni rischiano di aumentare in maniera evidente le regole che presiedono alla pacifica convivenza appaiono troppo spesso violati delle discussioni nella maggioranza che vogliamo tacere si stanno orientando verso la disponibilità la volontà di rendere questo piano di ripresa e resilienza Nazionale ...