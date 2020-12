Tragedia ai Castelli: 74enne morta per esalazioni della stufa a pellet (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le stufe a pellet fanno un’altra vittima: deceduta una signora di Ariccia. La donna, di 74 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione dal proprio figlio, che non aveva sue notizie dalla mattina. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di Marino e della Polizia locale di Ariccia, nonché del medico legale. Le cause del decesso saranno confermate dall’autopsia, ma secondo le prime ricostruzioni si tratta di una morte da esalazioni di una stufa a pellet. Il corpo della signora era in salone, rivolto vero terra, forse aveva tentato di uscire di casa non riuscendoci. Sembra incredibile ma la signora di Ariccia è una delle tante persone morte per esalazioni da stufe a pellet, solo in questa settimana se ne sono registrate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le stufe afanno un’altra vittima: deceduta una signora di Ariccia. La donna, di 74 anni, è stata trovatanella sua abitazione dal proprio figlio, che non aveva sue notizie dalla mattina. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di Marino ePolizia locale di Ariccia, nonché del medico legale. Le cause del decesso saranno confermate dall’autopsia, ma secondo le prime ricostruzioni si tratta di una morte dadi una. Il corposignora era in salone, rivolto vero terra, forse aveva tentato di uscire di casa non riuscendoci. Sembra incredibile ma la signora di Ariccia è una delle tante persone morte perda stufe a, solo in questa settimana se ne sono registrate ...

Un pedone è stato investito ed è morto sulla strada statale 148 “Pontina“. E’ temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, informa l’Anas, a causa dell’ incidente avvenuto al km 33,000 ...

Velletri – La tragedia di San Martino: nessuna pista è esclusa, l'autopsia potrà essere decisiva

per dare un tetto a se stessa e al piccolino, il cui banco di classe, alle elementari della scuola Novelli, è rimasto desolatamente vuoto, dopo l'immane tragedia, che ha fatto calare il sipario sulla ...

Un pedone è stato investito ed è morto sulla strada statale 148 “Pontina“. E’ temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, informa l’Anas, a causa dell’ incidente avvenuto al km 33,000 ...per dare un tetto a se stessa e al piccolino, il cui banco di classe, alle elementari della scuola Novelli, è rimasto desolatamente vuoto, dopo l’immane tragedia, che ha fatto calare il sipario sulla ...