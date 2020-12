Traffico Roma del 18-12-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto alle porte diCuria Tivoli sulla 24 per un veicolo in panne nelle due direzioni andiamo invece sulla via Aurelia Castel di Guido chiude per incidente avvenuto nei pressi di via dell’arrone code sul percorso Urbano dell’a24 tra via Fiorentini e la tangenziale rallentamenti poi in tangenziale Tra salario e Campi Sportivi verso lo stadio È su viale Castrense in direzione di San Giovanni sul grande raccordo anulare rallentamenti sono segnalati trasud e Ardeatina in carreggiata interna e tra la Prenestina e la 24 in terra e Giada esterna ricordiamo che fino al prossimo 15 gennaio sono sospese le ZTL diurne notturne accesso libero Dunque anche senza permesso attenzione oggi Tuttavia il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti attivo fino alle 20:30 ...