Testo e traduzione di Wild Life degli OneRepublic, un invito a vivere la vita con forza (Di venerdì 18 dicembre 2020) In Wild Life degli One Republic non c’è banalità della frivolezza, quella che ti fa dire “la vita è matta e tu devi essere matto”. Ryan Tedder e soci puntano in alto e lo fanno nel conTesto del film Cloud disponibile su Disney+. Il film, infatti, racconta la vita di Zach Sobiech, un diciassettenne affetto da cancro alle ossa che però ha la musica nel sangue. Se vogliamo parlare di resilienza qui possiamo farlo senza rischiare di passare per teenager che si tatuano la parola dopo l’ennesima delusione proto-amorosa. Alcune scene di Cloud, infatti, sono presenti nel video ufficiale di Wild Life degli OneRepublic. Con questo singolo la band statunitense offre un’altra anticipazione dell’album Human che avremmo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) InOne Republic non c’è banalità della frivolezza, quella che ti fa dire “laè matta e tu devi essere matto”. Ryan Tedder e soci puntano in alto e lo fanno nel condel film Cloud disponibile su Disney+. Il film, infatti, racconta ladi Zach Sobiech, un diciassettenne affetto da cancro alle ossa che però ha la musica nel sangue. Se vogliamo parlare di resilienza qui possiamo farlo senza rischiare di passare per teenager che si tatuano la parola dopo l’ennesima delusione proto-amorosa. Alcune scene di Cloud, infatti, sono presenti nel video ufficiale di. Con questo singolo la band statunitense offre un’altra anticipazione dell’album Human che avremmo ...

