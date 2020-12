Tari a Roma: al via la proroga, ecco quando si paga (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Tari 2020 a Roma si può pagare anche entro l’anno prossimo: un modo per aiutare famiglie, commercianti, negozi, bar e ristoranti ad affrontare le tante difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus. Lo ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. “Abbiamo dato la possibilità, a tutti coloro che dichiarino di aver subito un pregiudizio economico dalla pandemia, di pagare la Tariffa sui rifiuti del 2020 entro il 15 dicembre del 2021: così di fatto spostiamo di un anno la scadenza delle bollette Tari, senza far pagare sanzioni e interessi . Non solo: con una delibera recente è stata prorogata fino al 31 dicembre prossimo la possibilità di accedere a questa agevolazione e alle altre riduzioni Tariffarie. Invito i cittadini e le imprese in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) La2020 asi puòre anche entro l’anno prossimo: un modo per aiutare famiglie, commercianti, negozi, bar e ristoranti ad affrontare le tante difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus. Lo ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. “Abbiamo dato la possibilità, a tutti coloro che dichiarino di aver subito un pregiudizio economico dalla pandemia, dire laffa sui rifiuti del 2020 entro il 15 dicembre del 2021: così di fatto spostiamo di un anno la scadenza delle bollette, senza farre sanzioni e interessi . Non solo: con una delibera recente è statata fino al 31 dicembre prossimo la possibilità di accedere a questa agevolazione e alle altre riduzioniffarie. Invito i cittadini e le imprese in ...

Ultime Notizie dalla rete : Tari Roma Rifiuti, a Roma e nel Lazio sono sempre più cari: i dati della Tari a confronto RomaToday Torre Angela: ancora rifiuti non raccolti e i cassonetti diventano discariche a cielo aperto

Cresce la rabbia dei residenti soprattutto in vista del pagamento della Tari. Intanto dal Municipio spiegano i continui solleciti all’azienda ...

