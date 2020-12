Super Smash Bros. Ultimate aggiungerà Sephiroth di Final Fantasy la prossima settimana

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il director di, Masahiro Sakurai, ha recentemente spiegato cosa aspettarsi dal prossimo Challenger Pack del gioco,di7. Il Challenger Pack sarà disponibile il 22 dicembre ed è acquistabile separatamente per $ 5,99 o come parte del Fighters Pass Vol. 2. Preordinare il Challenger Pack (o possedere il Fighters Pass Vol. 2) consentirà di giocare una speciale Sfida. Si tratta essenzialmente di una boss battle e il completamento sbloccherà in anticipo, i nove nuovi brani musicali e lo stage Northern Cave. Il tutto può essere fatto a qualsiasi difficoltà. A differenza di Cloud,è definito come un personaggio che può muoversi molto rapidamente. ...