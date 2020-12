Star Wars: novità su Rogue Squadron e su Taika Waititi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Due nuovi film sono molto attesi dai fan di tutto il mondo di Star Wars. Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins e un altro film ancora senza titolo di di Taika Waititi, i due autori hanno fatto parlare di sè la comunità virtuale. Cosa ha detto Patty Jenkins? Patty Jenkins ha spiegato a Collider lo stato di avanzamento di un film particolarmete complesso. “Siamo molto avanti nel trattamento, in pratica lo stiamo finendo, è una cosa grossa. Quando avrò finito con il trattamento, per quel che mi riguarda, saremo vicini a una sceneggiatura abbastanza definita. Ci stiamo lavorando da un po’, sta andando benissimo, sono arcicontenta. La storia mi entusiasma tantissimo”. Rogue Squadron Rogue ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Due nuovi film sono molto attesi dai fan di tutto il mondo didi Patty Jenkins e un altro film ancora senza titolo di di, i due autori hanno fatto parlare di sè la comunità virtuale. Cosa ha detto Patty Jenkins? Patty Jenkins ha spiegato a Collider lo stato di avanzamento di un film particolarmete complesso. “Siamo molto avanti nel trattamento, in pratica lo stiamo finendo, è una cosa grossa. Quando avrò finito con il trattamento, per quel che mi riguarda, saremo vicini a una sceneggiatura abbastanza definita. Ci stiamo lavorando da un po’, sta andando benissimo, sono arcicontenta. La storia mi entusiasma tantissimo”....

Agenzia_Ansa : Cinema: morto Jeremy Bulloch, Boba Fett nei primi 'Star Wars' - Grunf1966 : L’attore #JeremyBulloch , noto soprattutto per aver indossato l’armatura di #BobaFett in #StarWars: The Empire Str… - MoliPietro : Star Wars: novità su Rogue Squadron e su Taika Waititi - indiaflores_ : RT @jacenckenobi: ok immagino che si fa ancora così;; rt e rt il fisso (prima voi, vi controllo) fav e vi dedico un personaggio di star wa… - tosqui_snow : #TheMandalorian TE AMO PINCHE STAR WARS!!!! -