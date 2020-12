Rinnovo Calhanoglu | il Milan prova il tutto per tutto per non perderlo a zero

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ila imbastire una trattativa in extremis per non perdere a parametroil suo talentuoso fantasista, Hakan. Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno, verosimilmente potrebbe accordarsi già da gennaio con un altro club per la prossima stagione. I rossoneri vorrebbero evitare la debacle finanziaria con una risoluzione last L'articolo

AntoVitiello : Terminato l'incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di #Calhanoglu, e la dirigenza del #Milan per il rinnov… - AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Calhanoglu: 'Ci proviamo, loro anche ci provano. C'è grande disponibilità e una collaboraz… - DiMarzio : #Milan | Incontro con l'agente di #Calhanoglu: le ultime - MilanLiveIT : ?? Ancora distanza tra il Milan e Calhanoglu sull'ingaggio ?? Le parti sperano di trovare un accordo presto - VELOSPORT1960 : -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Calhanoglu

Il Milan prova a imbastire una trattativa in extremis per non perdere a parametro zero il suo talentuoso fantasista, Hakan Calhanoglu. Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ...Da ormai qualche mese in casa Milan il problema dei rinnovi dei contratti in scadenza è ormai all'ordine del giorno. Tra i calciatori più importanti ci ...