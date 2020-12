Rinnovata la moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti. Ma la sospensione non potrà superare i nove mesi totali (Di venerdì 18 dicembre 2020) Con la seconda ondata di Covid viene prolungata la possibilità per le famiglie in difficoltà di chiedere alla banca o alla finanziaria la sospensione del pagamento delle rate di prestiti personali e finanziamenti. L’Abi ha infatti annunciato che sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale la banca deve prendere la decisione. Ma il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito “non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19?. Per quanto riguarda il mercato del credito al consumo, per il quale la moratoria è scaduta da un mese, Abi segnala che anche Assofin ha avviato una analoga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Con la seconda ondata di Covid viene prolungata la possibilità per le famiglie in difficoltà di chiedere alla banca o alla finanziaria ladeldi prestiti personali e. L’Abi ha infatti annunciato che sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale la banca deve prendere la decisione. Ma il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito “non deve, comprensivi di eventuali periodi digià concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19?. Per quanto riguarda il mercato del credito al consumo, per il quale laè scaduta da un mese, Abi segnala che anche Assofin ha avviato una analoga ...

