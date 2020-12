Natale in rosso e arancione, due persone in più a tavola (Di venerdì 18 dicembre 2020) È un’Italia colorata di rosso e arancione quella che esce dal decreto legge che raccoglie le nuove misure e limitazioni per il periodo delle feste. «Un punto di equilibrio fra la stretta necessaria e le deroghe per festeggiare» ha detto il premier Conte presentando il provvedimento e parlando di una situazione difficile in tutta Europa oltre che della necessità di limitazioni per affrontare la ripartenza a gennaio. L’accordo finale nel governo sancisce una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Sono in totale 10 giorni di lockdown. Gli altri giorni saranno di zona arancione, quindi di chiusura parziale: sono 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) È un’Italia colorata di rosso e arancione quella che esce dal decreto legge che raccoglie le nuove misure e limitazioni per il periodo delle feste. «Un punto di equilibrio fra la stretta necessaria e le deroghe per festeggiare» ha detto il premier Conte presentando il provvedimento e parlando di una situazione difficile in tutta Europa oltre che della necessità di limitazioni per affrontare la ripartenza a gennaio. L’accordo finale nel governo sancisce una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Sono in totale 10 giorni di lockdown. Gli altri giorni saranno di zona arancione, quindi di chiusura parziale: sono 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

