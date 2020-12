Natale in rosso, Conte cede alla linea dura. Chiusi fino alla Befana (Di sabato 19 dicembre 2020) Fumata bianca, anzi rossa a palazzo Chigi. Con il decreto varato ieri sera dal consiglio dei ministri l’Italia sarà in lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio, con 10 giorni rossi di chiusura totale e 4 arancioni dove ci si potrà muovere dentro il proprio comune fino alle 22, ma con bar e ristoranti sempre Chiusi e i negozi aperti oltre a supermercati, tabacchi, farmacie e parrucchieri. Dopo un’altra riunione fiume di 5 ore tra Conte e i capidelegazione della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 dicembre 2020) Fumata bianca, anzi rossa a palazzo Chigi. Con il decreto varato ieri sera dal consiglio dei ministri l’Italia sarà in lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio, con 10 giorni rossi di chiusura totale e 4 arancioni dove ci si potrà muovere dentro il proprio comunealle 22, ma con bar e ristoranti sempree i negozi aperti oltre a supermercati, tabacchi, farmacie e parrucchieri. Dopo un’altra riunione fiume di 5 ore trae i capidelegazione della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

UNA PICCOLA DEROGA che consentirà, ad esempio, a una coppia con figli under 14 di andare dai nonni per il cenone o il pranzo di Natale. Oppure ai nonni di andare dai figli. Ma anche da amici, visto ...

Dl Natale, festività “in rosso”: la stretta dalla Vigilia all’Epifania

Nello specifico il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 1, 2, 3, 5, 6 gennaio saranno giornate rosse per tutto il Paese. “Sono misure per permettere quel minimo di socialità che si addice a questo periodo” - ...

