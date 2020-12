Napoli | ennesimo strappo con Milik

Donchisciotte6 : RT @napolista: La mancata rivoluzione dopo i 91 punti ha condannato il Napoli a una lunga subalternità POSTA NAPOLISTA – Il post-Inter-Nap… - NapoliVertical : RT @napolista: La mancata rivoluzione dopo i 91 punti ha condannato il Napoli a una lunga subalternità POSTA NAPOLISTA – Il post-Inter-Nap… - napolista : La mancata rivoluzione dopo i 91 punti ha condannato il Napoli a una lunga subalternità POSTA NAPOLISTA – Il post-… - ROLANDODELMELA : RT @FootballAndDre1: È davvero simpatico vedere come TV e giornali si concentrino su Inter Napoli quando a Torino è stato regalato l'ennesi… - viacona50 : RT @FootballAndDre1: È davvero simpatico vedere come TV e giornali si concentrino su Inter Napoli quando a Torino è stato regalato l'ennesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ennesimo

Quotidiano.net

In un incontro tra le parti, il polacco ha fatto sapere di essere disposto a rimanere fino a giugno per poi liberarsi a zero: la palla passa a De Laurentiis, che a gennaio non lo cederà per meno di 15 ...Al nostro ennesimo rifiuto ci è stato incendiato il bar ... per invitare la gente a comprare e consumare alla caffetteria Di Napoli. Venite in tanti rispettando il distanziamento sociale ed indossando ...