MISSIONE COMPIUTA? FACEBOOK E TWITTER TORNANO AI VECCHI ALGORITMI PRE ELETTORALI PER I FEED DI NOTIZIE (Di venerdì 18 dicembre 2020) FACEBOOK ha invertito la sua politica della stagione elettorale sul dare la priorità alle storie dei media mainstream in News dopo una mossa simile da TWITTER. Questo è come Mark Zuckerberg viene citato in giudizio per aver presumibilmente contribuito a dare una mancia al voto a favore di Joe Biden. Una modifica dell'algoritmo che ha visto gli utenti di FACEBOOK sommersi dalle storie dei media mainstream dopo le elezioni del mese scorso è stata annullata, ha detto mercoledì al New York Times il colosso dei social media, insistendo sul fatto che il cambiamento – che ha aumentato significativamente il traffico per i punti vendita dell'establishment come CNN, NPR e lo stesso Times mentre sopprimeva i media alternativi e i siti di destra non è mai stato pensato per essere permanente. L'aumento dell'importanza della qualità ...

Ultime Notizie dalla rete : MISSIONE COMPIUTA VOLLEY/ Bosca Cuneo, missione compiuta: 3 punti pesanti e un pieno di fiducia Cuneocronaca.it Campomarino: sabato 19 dicembre i volontari ripuliscono la pineta di via Vanoni

I volontari non si fermano mai, nemmeno nel periodo natalizio. Pur di compiere la loro missione si adattano alle situazioni e non risparmiano energie e lavoro. Nel segno di questi assunti a ...

Roma, le mosse di Fonseca pensando all’Atalanta

Missione compiuta per la Roma, che grazie al successo ottenuto sul Torino ora è terza in classifica insieme alla Juventus.

