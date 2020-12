Messi vince il premio Champion for Peace of the Year Award 2020: “E’ un onore” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Leo Messi ha vinto il premio Champion for Peace of the Year Award 2020. L’asso argentino del Barcellona, sui social, ha pubblicato una foto con il premio vinto e ha ringraziato chi l’ha votato per il riconoscimento. “Sono davvero onorato di essere riconosciuto come un giusto giocatore e per il mio impegno sociale con il Champion for Peace of the Year Award 2020. Grazie a Peace and Sport per questo bellissimo riconoscimento! #PSAwardS2020 #ChampionsforPeace” Es un honor recibir este reconocimiento Champion for Peace of the Year ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Leoha vinto ilforof the. L’asso argentino del Barcellona, sui social, ha pubblicato una foto con ilvinto e ha ringraziato chi l’ha votato per il riconoscimento. “Sono davvero onorato di essere riconosciuto come un giusto giocatore e per il mio impegno sociale con ilforof the. Grazie aand Sport per questo bellissimo riconoscimento! #PSsfor” Es un honor recibir este reconocimientoforof the...

