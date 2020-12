Messaggero | Lazio | Lotito infuriato È pronto a liberarsi anche di Inzaghi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 dicembre 2020) “è in un momento di profonda riflessione”, scrive Il. Il presidente dellanon accetta i modesti risultati raggiunti dalla squadra in campionato ed èalla rivoluzione,all’idea di rinunciare a Simone. “Mercoledì, dopo il pareggio amaro di Benevento, il presidente ha strigliato, maPeruzzi e Tare. Già dal caso Luis Alberto era su tutte le furie per la gestione, fiuta un fronte comune poco gradito fra il tecnico, il dt e il ds.ha investito sul mercato nonostante la crisi di liquidità totale, ha pagato tutti gli stipendi, i premi, e non trova risposte. Champions a parte. Non gli piace l’atteggiamento di una squadra che vuole mettersi in mostra solo nella massima ...