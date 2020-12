Megane Sporter E-Tech Plug-In Hybrid | la prova de Il Fatto it – Familiare con la scossa – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Ibrido-in, ovvero ricaricabile, è la motorizzazione del momento. Un connubio di propulsione termica tradizionale ed elettrica, che svincola l’utente dall’ansia da ricarica permettendo allo stesso tempo percorrenze nell’ordine delle decine di chilometri senza utilizzare carburanti tradizionali. Le vendite di veicoli con questa tecnologia sono in rapido aumento (più che raddoppiate nell’ultimo anno) soprattutto grazie agli incentivi statali e costruttori non hanno perso tempo. Come Renault ad esempio, con la nuovaE--In. La media di gamma Renault, grazie al suo pacco batterie da 9,8 kWh, garantisce un’autonomia elettrica fino a 65 km, a patto che si avvii il veicolo dopo aver effettuato rifornimento presso una colonnina pubblica di ricarica, ...