Malore improvviso al corso preparto, Marina muore al nono mese col suo bimbo (Di venerdì 18 dicembre 2020) . Martedì pomeriggio, durante un corso prenatale, Marina Lorenzon ha avvertito una fitta fortissima alla pancia. L’elisoccorso del Suem è intervenuto immediatamente, ma le sue condizioni sono precipitate e a dieci giorni dal parto, la 38enne è morta con il bimbo che portava in grembo. Le cause della morte saranno chiarite dall’autopsia. Martedì pomeriggio, durante un corso prenatale, Marina Lorenzon ha avvertito una fitta fortissima alla pancia. L’elisoccorso del Suem è intervenuto immediatamente, ma le sue condizioni sono precipitate e a dieci giorni dal parto, la 38enne è morta con il bimbo che portava in grembo. A ucciderla un’emorragia, causata, forse, dalla rottura di un aneurisma addominale. Il bimbo, figlio di ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 18 dicembre 2020) . Martedì pomeriggio, durante unprenatale,Lorenzon ha avvertito una fitta fortissima alla pancia. L’elisocdel Suem è intervenuto immediatamente, ma le sue condizioni sono precipitate e a dieci giorni dal parto, la 38enne è morta con ilche portava in grembo. Le cause della morte saranno chiarite dall’autopsia. Martedì pomeriggio, durante unprenatale,Lorenzon ha avvertito una fitta fortissima alla pancia. L’elisocdel Suem è intervenuto immediatamente, ma le sue condizioni sono precipitate e a dieci giorni dal parto, la 38enne è morta con ilche portava in grembo. A ucciderla un’emorragia, causata, forse, dalla rottura di un aneurisma addominale. Il, figlio di ...

valigiablu : Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venut… - MrEfis79 : RT @valigiablu: Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venuto a manc… - Cobolista : RT @valigiablu: Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venuto a manc… - rossella266 : RT @valigiablu: Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venuto a manc… - uttola : RT @valigiablu: Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venuto a manc… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore improvviso Colto da malore improvviso, si accascia e muore a 23 anni Telefriuli Tragedia a Latina: accosta l’auto per un malore e muore poco dopo

Tragedia intorno alle 15 di oggi a Latina. Un malore accusato durante la guida, ha stroncato tragicamente la vita a ...

È morto Pietro Greco, tra i maggiori giornalisti scientifici italiani. Aveva 65 anni

È morto per un malore improvviso Pietro Greco, giornalista scientifico di fama internazionale, autore di numerose opere scientifiche e divulgative; si è spento sull'isola di Ischia, la stessa che gli ...

Tragedia intorno alle 15 di oggi a Latina. Un malore accusato durante la guida, ha stroncato tragicamente la vita a ...È morto per un malore improvviso Pietro Greco, giornalista scientifico di fama internazionale, autore di numerose opere scientifiche e divulgative; si è spento sull'isola di Ischia, la stessa che gli ...