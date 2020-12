Mafia | arrestato Giuseppe Costa | costruì la cella del piccolo Di Matteo

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) PALERMO – Dopo la scarcerazione avrebbe rinsaldato le sue vecchie relazioni con i vertici dei mandamenti mafiosi di Trapani e Mazara del Vallo per le aggiudicazioni degli appalti, le speculazioni immobiliari e le intimidazioni, oltre che per la risoluzione di dissidi tra privati e il riparto di proventi di denaro provenienti da attività illecite. Si tratta di Giuseppe Costa, di Custonaci, che era tornato in libertà dopo un detenzione dal 1997 al febbraio del 2007: l’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale e dalla Dia di Trapani in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.