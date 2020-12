LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena in DIRETTA | vince Kilde su Caviezel e Jansrud! Paris a ridosso della top10!

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 13.13 Si chiude qui ilgrazie per la cortese attenzione. Aleksander Aamodt, quindi, si aggiudica ilVal, confermando come la Saslong sia la pista dei norvegesi. Beffati per appena 12 centesimi Mauroe per 21 Kjetil Jansrud. Primo degli italiani Dominik, 12mo, mentre tutti gli altri hanno concluso lontano dalla top10. 1 Aleksander AamodtNor 1:26.29 2 MauroSvi a 12 centesimi 3 Kjetil Jansrud Nor a 21 4 Matthias Mayer Aut a 34 5 Andreas Sander Ger a 60 6 Nils Allegre Fra a 78 7 Johan ...