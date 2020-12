Libia: Mazara, in corso briefing alla Capitaneria di porto per arrivi pescherecci (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - E' in corso alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo (Trapani) un briefing tra il sindaco Salvatore Quinci, i vertici della Capitaneria di porto, la Digos e l'Asp, per organizzare l'arrivo dei due pescherecci liberati ieri dalla Libia. Al loro arrivo i 18 pescatori saranno sottoposti a un tampone molecolare come prevede il protocollo anti Covid. Subito dopo saranno in quarantena nelle proprie famiglie. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)del Vallo (Trapani), 18 dic. (Adnkronos) - E' indididel Vallo (Trapani) untra il sindaco Salvatore Quinci, i vertici delladi, la Digos e l'Asp, per organizzare l'arrivo dei dueliberati ieri d. Al loro arrivo i 18 pescatori saranno sottoposti a un tampone molecolare come prevede il protocollo anti Covid. Subito dopo saranno in quarantena nelle proprie famiglie.

