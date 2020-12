La Spagna approva l’eutanasia | qui ancora nulla Eppure dovremmo aver capito cos’è la morte senza dignità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In un periodo nel quale il pensiero dellainteressa tutte le generazioni, e non solo la fascia della popolazione “a rischio” per età o per condizioni di salute, potrebbe essere il momento per riflettere collettivamente sulla condizione di quella minoranza, non così esigua come si pensa, che lala desidera più di ogni altra cosa, come dignitosa via d’uscita dalla sofferenza. In pochi paesi come in Italia, complice anche la cultura religiosa e la scaramanzia, il tema del finale della nostra esistenza è quasi sempre fuori dal dibattito pubblico e quando vi entra, grazie a pochi fatti eclatanti come i soliti citati Welby-Englaro-DjFabo, viene vissuto con fastidio e presto archiviato. Relegare il pensiero alla dimensione familiare o alle corsie di ospedale sembra rassicurare soprattutto la politica, la quale ben si guarda dall’aggiungere un tema ...