In arrivo su RaiPlay, “Mental”, la serie terapeutica per gli adolescenti in difficoltà (Di venerdì 18 dicembre 2020) In arrivo su RaiPlay dal 18 dicembre, Mental, la prima serie italiana incentrata sul delicato e non abbastanza discusso problema dei disagi psichiatrici degli adolescenti. Otto episodi, rilasciati contemporaneamente, e realizzati con il sostegno tecnico di medici esperti. La serie, infatti, sostiene una campagna social mirata a combattere lo stigma sociale della malattia Mentale. Si vuole soprattutto stimolare i giovani, categoria particolarmente colpita dalla malattia, a non avere vergogna o paura di chiedere aiuto. Mental racconta le vicende di Nico (Greta Esposito), che a 16 anni viene diagnosticata di schizofrenia, a causa di attacchi d’ansia, allucinazioni visive e sonore. Nella clinica psichiatrica, la ragazza fa la conoscenza di Michele ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Insudal 18 dicembre,, la primaitaliana incentrata sul delicato e non abbastanza discusso problema dei disagi psichiatrici degli. Otto episodi, rilasciati contemporaneamente, e realizzati con il sostegno tecnico di medici esperti. La, infatti, sostiene una campagna social mirata a combattere lo stigma sociale della malattiae. Si vuole soprattutto stimolare i giovani, categoria particolarmente colpita dalla malattia, a non avere vergogna o paura di chiedere aiuto.racconta le vicende di Nico (Greta Esposito), che a 16 anni viene diagnosticata di schizofrenia, a causa di attacchi d’ansia, allucinazioni visive e sonore. Nella clinica psichiatrica, la ragazza fa la conoscenza di Michele ...

YolBlog : Lo straordinario mondo di #ZoeysPlaylist - in arrivo la seconda stagione della #serietv premiata agli Emmy Award… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai Yoyo (canale 43) in arrivo i nuovi episodi di “Bing” – La serie sarà disponibile anche su RaiPla… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai Yoyo (canale 43) in arrivo i nuovi episodi di “Bing” – La serie sarà disponibile anche su RaiPla… - LmMaggio : Ciaooooo a tutti amici di #tvtalk arrivo adesso con la magnifica e simpatica Ambra. Ho seguito su #RaiPlay e anche… - APAudiovisivi : Torna, con la terza stagione, in prima tv, dal 14 dicembre su @RaiGulp e @RaiPlay, l’acclamata serie per ragazzi Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo RaiPlay In arrivo su RaiPlay, “Mental”, la serie terapeutica per gli adolescenti in difficoltà Metropolitan Magazine In arrivo su RaiPlay, “Mental”, la serie terapeutica per gli adolescenti in difficoltà

In arrivo su Raiplay "Mental", la serie che tratta il tanto delicato quanto urgente problema dei disagi psichiatrici tra gli adolescenti.

Ecco Mental, la nuova produzione italiana di RaiPlay: “Una serie per imparare ad accettarsi”

Regista, sceneggiatori e cast parlano di Mental, la nuova serie tv dal 18 dicembre 2020 su RaiPlay Esplorare uno dei periodi più difficili della vita di ognuno, l’adolescenza, dal punto di vista di ch ...

In arrivo su Raiplay "Mental", la serie che tratta il tanto delicato quanto urgente problema dei disagi psichiatrici tra gli adolescenti.Regista, sceneggiatori e cast parlano di Mental, la nuova serie tv dal 18 dicembre 2020 su RaiPlay Esplorare uno dei periodi più difficili della vita di ognuno, l’adolescenza, dal punto di vista di ch ...