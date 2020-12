Google, inizio del processo antitrust potrebbe arrivare solo nel 2023 (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – La causa antitrust del Dipartimento di Giustizia contro Google probabilmente non andrà in giudizio prima della fine del 2023. Il giudice Amit Mehta ha infatti oggi proposto di fissare l’inizio del processo al 12 settembre 2023 e nessuna delle due parti sembra essersi opposta. Nonostante proprio ieri fosse arrivata la terza azione legale da ottobre contro il colosso di Mountain View, con altri 38 procuratori generali che l’hanno citato in giudizio, una sentenza sul presunto comportamento anticoncorrenziale non arriverà a breve. Google si sta trovando ad affrontare tre cause legali da diversi gruppi di Stati e dal Dipartimento di Giustizia, anche se queste potrebbero essere consolidate davanti allo stesso giudice. Se questa timeline dovesse ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – La causadel Dipartimento di Giustizia controprobabilmente non andrà in giudizio prima della fine del. Il giudice Amit Mehta ha infatti oggi proposto di fissare l’delal 12 settembree nessuna delle due parti sembra essersi opposta. Nonostante proprio ieri fosse arrivata la terza azione legale da ottobre contro il colosso di Mountain View, con altri 38 procuratori generali che l’hanno citato in giudizio, una sentenza sul presunto comportamento anticoncorrenziale non arriverà a breve.si sta trovando ad affrontare tre cause legali da diversi gruppi di Stati e dal Dipartimento di Giustizia, anche se questero essere consolidate davanti allo stesso giudice. Se questa timeline dovesse ...

